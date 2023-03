NewTuscia – VITERBO – Ci risiamo. Ogni giorno la Sindaca Frontini ci riserva sgradite sorprese con le sue azioni politiche che la caratterizzano come leader indiscusso dell’incoerenza.

Apprendiamo da fonti giornalistiche come sia stato messo a bilancio (bilancio ancora da approvare fortunatamente) il finanziamento dell’acquisto di Glifosato per il diserbo urbano.

Peccato però che nel suo programma elettorale si impegnava a voler dotare Viterbo di una certificazione di sostenibilità ambientale”

E’ utile ricordare che dal 2015 il Movimento cinque stelle di Viterbo si batte in sede di consiglio per vietare l’utilizzo di pesticidi, in particolare del glifosate, nel territorio urbano del comune attraverso ordini del giorno specifici (vedi ODG :Salvaguardia del territorio comunale dall’uso di diserbanti chimici negli interventi di controllo delle infestanti)

Ed è anche grazie al nostro impegno che da allora vengono utilizzate sostanze di derivazione naturale per eliminare le erbacce nel territorio urbano, evitando pesticidi, come appunto il glifosate, potenzialmente cancerogeni (categoria 2A IARC) e pericolosi anche per gli animali domestici. Risale a poco tempo fa il caso di avvelenamento di un cane (cane da allerta medica oltretutto) nella zona di Proceno dovuto a tale diserbante utilizzato da un giardiniere

Sono sempre più i comuni della Tuscia che ne stanno vietando l’utilizzo nel territorio urbano ed extraurbano, esemplari i casi di Corchiano e di Nepi, dove perfino il TAR ha respinto la richiesta di revoca dell’ordinanza antiglifosate.

La campagna di sensibilizzazione della ex assessora alla transizione ecologica del m5s Roberta Lombardi ha fatto si che anche molte realtà agricole della Tuscia prendessero in considerazione l’abbandono di tale sostanza.

La Sindaca Frontini invece, di nuovo, rinnega tutte le sue belle intenzioni portandoci i pesticidi direttamente sulla porta di casa.

Movimento 5 Stelle Viterbo