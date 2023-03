NewTuscia – VITERBO – Si trasmette nota dell’assessore ai servizi al cittadino e alle imprese – decentramento Katia Scardozzi in risposta alle recenti polemiche della consigliera comunale Alessandra Troncarelli.

Chi dalla politica ha avuto tutto senza passare dal via non è abituata a studiare, per questo facciamo noi il riassunto.

Nei primi nove mesi del nostro mandato per frazioni ed ex comuni abbiamo approvato e stiamo mettendo in atto il regolamento sui consigli dei territori, che giaceva da anni, non operativo, negli uffici comunali. E sarà reso operativo a costo zero.

In pochi mesi di mandato abbiamo risposto all’atavica assenza dell’amministrazione sul territorio, aprendo a Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino gli uffici per i servizi demografici e lo sportello al cittadino, uffici in cui le persone vengono accolte dall’assessore o da un suo delegato.

Oltre ai servizi appena citati, siamo intervenuti p

Katia Scardozzi2

untualmente a San Martino con il restauro del portone dell’ufficio Anagrafe e la riapertura del Centro Alzheimer; a Bagnaia con il rifacimento del manto stradale in via Matteo Giovannetti e i lavori per la riqualificazione dell’area giochi di Valle Pierina; a Grotte Santo Stefano con gli interventi di manutenzione straordinaria della scuola primaria Pio Fedi e la manutenzione ordinaria di strade e caditoie che non veniva realizzata da anni.

Mentre a Tobia siamo prontamente intervenuti su problemi di ordinaria amministrazione, che ormai erano diventati straordinari, ovvero l’asfaltatura di parte della strada di collegamento tra Tobia-S.Martino, sempre soggetta ad allagamenti, con pulizia delle cunette laterali. Sempre sul posto abbiamo effettuato varie riprese di asfalto a caldo su piccoli tratti, fino all’incrocio con strada Chiesa Nuova e realizzato l’asfaltatura a caldo su strada Carcarelle, con pulizia delle cunette laterali, fino all’incrocio con la strada provinciale.

Sui servizi al cittadino, a Viterbo sono stati smaltiti numerosi arretrati riguardanti richieste di carte di identità, organizzati gli open day straordinari anche in giorni festivi, e, non ultimo, dal 20 marzo sono stati ampliati gli orari di apertura al pubblico degli sportelli anagrafici.

Altro intervento che fino al nostro arrivo non era stato messo in atto riguarda l’introduzione del sistema PagoPa, metodo per rendere più efficace qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione. Il servizio è stato attivato lo scorso 28 gennaio negli uffici anagrafe a piazza Fontana Grande, all’anagrafe di San Martino al Cimino, di Grotte Santo Stefano, di Bagnaia, all’Ufficio turistico per i buoni mensa, al servizio cimiteriale, alla Polizia locale e all’anagrafe di via Garbini.

Le frazioni e gli ex comuni sono sempre state ai margini e allo stremo delle politiche delle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi anni, i cittadini stessi lo sanno e lo hanno dimostrato all’ultima tornata elettorale.

Gli investimenti per i prossimi anni prevedono interventi importanti su Grotte Santo Stefano, via del Colle a San Martino e il recupero di tutto Palazzo Gallo a Bagnaia, grazie ai fondi dei progetti PNRR che stiamo gestendo nei tempi e con tutte le modifiche necessarie a renderli funzionali.

È interessante ascoltare le critiche di coloro che hanno contribuito a fare di Viterbo e degli ex comuni una città abbandonata a se stessa, che hanno solamente saputo disinvestire specialmente sui servizi al cittadino.

Noi abbiamo risposto con la concretezza, con il lavoro di squadra e così continueremo a fare, coinvolgendo direttamente la cittadinanza. Questo il nostro metodo: ascoltiamo istanze, ci mettiamo la faccia e ci prendiamo le responsabilità, anche quelle derivanti da una perdurante assenza delle precedenti amministrazioni.

