NewTuscia – RIETI – Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Antonio de Vita, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Rieti.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Bruno Bellini, ha incontrato tutti gli Ufficiali, una rappresentanza dei militari in forza ai reparti territoriali e speciali che operano in provincia e il Maggiore Bruno Argiolas, Coordinatore Provinciale e Presidente della Sezione A.N.C. di Rieti.

L’alto Ufficiale, dopo aver salutato il Generale di Brigata Gianpiero Andreatta Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, ha formulato gli auguri per le imminenti festività pasquali a tutti i militari, ringraziandoli per il quotidiano lavoro svolto in favore delle comunità locali, sottolineando l’importanza della prossimità e della vicinanza alle persone più deboli, e ha ribadito come l’efficace controllo del territorio sia priorità assoluta dell’Arma.

In tale prospettiva, ha esaltato la sinergia tra l’Arma territoriale, la componente forestale e le varie specialità, sottolineando come in provincia di Rieti convivano e operino armoniosamente molti reparti. Il Generale de Vita ha inviato tutti a continuare lavorare in costante sinergia con autorità locali, enti preposti e associazioni.

Il Colonnello Bellini, a nome di tutti i Carabinieri della provincia ha ringraziato il Generale de Vita per l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate verso i reparti della provincia di Rieti, ricambiando gli auguri per le imminenti festività pasquali.