Estratta dall’auto, dai Vigili del Fuoco e soccorsa dai sanitari del 118

NEWTUSCIAUMBRIA – GUBBIO – Nella tarda mattinata di oggi, a Gubbio, in località “Carbonesca”, si è verificato un incidente stradale.

Una donna, è stata estratta dall’automobile, dai Vigili del Fuoco di Gubbio, intervenuti sul luogo del sinistro, e consegnata ai sanitari del 118 per le cure del caso, dopo che per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata sul suolo.