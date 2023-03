NewTuscia – TERRACINA – Riceviamo e pubblichiamo. Domenica scorsa 26 marzo si è tenuto il primo gazebo di Europa Verde Terracina per la presentazione e la sottoscrizione della lista elettorale, alla presenza del Candidato Sindaco Gabriele Subiaco, co-portavoce di Europa Verde Terracina, della capolista Patrizia Pagliaroli, co-portavoce di Europa Verde Terracina e di molti dei 24 candidati della lista, una lista composta da cittadini attivi, con diverse professionalità, e volontari impegnati nel sociale e nella tutela ambientale.

Il gazebo ha visto in poche ore una notevole affluenza con più di cento cittadini che sono venuti a conoscere dal vivo la nostra formazione politica, a sottoscrivere la lista o semplicemente ad incoraggiarci ad andare avanti, indipendenti e liberi dai “retaggi antichi”. Gabriele Subiaco con i candidati della lista hanno potuto ribadire l’impegno civile per la legalità, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle loro condizioni economiche, di salute, di benessere in un quadro di rispetto della legge e delle regole, dell’ambiente e del paesaggio e raccontare le principali azioni di opposizione concreta svolte in questi tre anni di vita del partito: emergenza climatica, lotta alla corruzione, demanio marittimo, PUA e concessioni balneari, consumo di suolo, abusivismo edilizio, urbanistica e rigenerazione urbana, mobilità efficiente, infrastrutture moderne (porto e treno), sfruttamento del lavoro stagionale, lotta per spazi culturali e di formazione, contrasto alla malamovida, gestione del verde pubblico, decoro e sicurezza della città, bilancio e situazione finanziaria e proposte per il PNNR, salute e servizi, tutti elementi che stanno confluendo nel progetto di governo della Città “Free Terracina” che verrà presentato durante la campagna elettorale e servirà per agganciare Terracina alla rete virtuosa dei Comuni Free coordinata dal Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

La sottoscrizione, attualmente in corso, continua fino a venerdì 31 Marzo in Via delle Fosse Ardeatine 5/A con orari 10-12, 17-19. Inoltre sono stati organizzati ancora due gazebo: il primo sabato 1 aprile a Borgo Hermada la mattina 10-13 presso Via Cesare Battisti 11 e il secondo sempre sabato 1 aprile a Piazza Garibaldi sabato pomeriggio ore 16-20.

“Vogliamo ringraziare tutti i nostri iscritti, i simpatizzanti e i cittadini che stanno venendo a sottoscrivere la nostra lista e ci stanno incoraggiando ad andare avanti, riconoscendo il nostro contributo leale ed il nostro progetto concreto e fattivo e soprattutto non improvvisato per scopi elettorali ma ben studiato, per la città in questi anni, e vogliamo ringraziare i coordinatori della rete Comuni #FREE e Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli, che è sempre al nostro fianco ed è a supporto della nostra realtà territoriale come ben dimostra questo video del 3 marzo scorso in occasione del lancio del nostro comitato elettorale https://www.youtube.com/watch?v=o8B0UseaOe8 e che giusto l’altro ieri, 27 marzo, è intervenuto a Roma ad un convegno organizzato proprio dal deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, “La nuova classe dirigente del Paese tra svolta Green e buona amministrazione” https://www.facebook.com/europaverde.verdi/videos/569241048509936?locale=it_IT, alla presenza di tutti i rappresentanti di Europa Verde eletti in Parlamento, per parlare di lavoro e utilizzo delle risorse del reddito di cittadinanza, sviluppo sostenibile, spiagge aperte ai cittadini, riqualificazione urbana, raccolta differenziata e vigilanza sugli abusi, abbattimento degli sprechi, energia rinnovabile, mobilità sostenibile, risorse europee, uscita dal dissesto, e di come sia stato possibile, un passo alla volta, portare la città di Bacoli alla rinascita. Anche Terracina possiede tutte le risorse necessarie per diventare un “esempio virtuoso nazionale” come Bacoli, basta guardare il paesaggio, la cultura, il clima ma le persone sono purtroppo confuse e sfiduciate, mentre bisogna costruire un progetto unitario, concreto e credibile, che sia riconosciuto a livello nazionale e che abbia l’obiettivo di rendere finalmente vivibile una città che al momento ha tante criticità. Ed è per questo che siamo entrati nella rete dei Comuni #FREE coordinati dal Sindaco di Bacoli. Invitiamo tutti i cittadini a venire a conoscerci e sottoscrivere la nostra lista in Via delle Fosse Ardeatine 5/A fino a venerdì con orari 10-12, 17-19 oppure sabato 1 aprile a Borgo Hermada la mattina 10-13 presso Via Cesare Battisti 11 oppure sempre sabato 1 aprile a Piazza Garibaldi sabato pomeriggio ore 16-20. Vi aspettiamo, non mancate!!! dichiara Gabriele Subiaco co-portavoce di Europa Verde Terracina e Consigliere Nazionale di Europa Verde.

Comitato Europa Verde Terracina