NewTuscia – VITERBO – Venerdì 31 marzo, presso l’aula magna dell’Unitus, a partire dalle ore 8,30 si svolgerà il primo incontro del 2023 delle Giornate monotematiche di chirurgia della Tuscia, incentrato sul “Cancro gastrico nella provincia di Viterbo: stato dell’arte e prospettive future”.

L’iniziativa, organizzata dalla unità operativa di Chirurgia generale e oncologica del complesso ospedaliero Belcolle di Viterbo, diretta da Roberto Santoro, promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari attraverso l’organizzazione di incontri scientifici che hanno due caratteristiche fondamentali: la monotematicità e la multidisciplinarità. Questa formula permette di analizzare a fondo la tematica oggetto di ciascun incontro, attraverso il coinvolgimento di tutte le figure professionali che, abitualmente, collaborano nelle diverse fasi della gestione del paziente con problematiche chirurgiche, preso in carico dalla struttura ospedaliera.

“L’obiettivo – spiega Roberto Santoro, che del convegno è responsabile scientifico – è quello di migliorare la comunicazione tra i professionisti, accelerare i percorsi e stabilire protocolli di cura. La giornata sarà anche un’utile occasione per sviluppare ulteriormente la rete ospedaliera della Asl di Viterbo e, soprattutto, sarà una preziosa opportunità per migliorare l’integrazione ospedale-territorio attraverso il coinvolgimento dei medici di famiglia che tanto si dedicano ai propri assistiti in un territorio vasto come quello della Tuscia”.

Le giornate monotematiche di chirurgia nella Tuscia sono incontri che si svolgono in una unica giornata con cadenza semestrale e sono accreditati per la formazione medica continua, con il prezioso contributo e nella prestigiosa cornice dell’Università degli studi della Tuscia. Il format prevede la trattazione, in sequenza alternata, di argomenti di patologia oncologica e di patologia legata all’emergenza urgenza, facendo il punto delle conoscenze attuali e delle prospettive future nel campo della biologia, della diagnostica e delle possibilità terapeutiche.