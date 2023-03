NewTuscia – VITERBO – La Fiera dell’Annunziata che si è svolta sabato ha visto una grande partecipazione di pubblico.

“La nostra categoria è la più rappresentata all’interno della fiera dell’Annunziata e i nostri associati – dichiara Alessandro Gregori presidente provinciale Anva Confesercenti – sono rimasti molto soddisfatti. Ci sono alcuni aspetti da migliorare e da organizzare, ma tutto si può migliorare. In alcune vie no n vi erano postazioni occupate dagli operatori così come vi erano alcuni posti vuoti in piazza del Sacrario ma ciò è dovuto a diversi fattori ed è una tendenza che già esisteva in precedenza. Bisogna dire che in concomitanza alla nostra Fiera si sono svolti altri eventi come i mercati settimanali del sabato di Civita Castellana, di Orbetello e di Prima Porta e la Fiera di San Sepolcro. Da ricordare poi che negli ultimi tre anni, con la pandemia, il settore dei fieristici è stato quello più colpito e sono cessate molte attività. Per quanto riguarda gli spazi liberi al Sacrario bisognerebbe organizzare una nuova planimetria. Un altro fattore è quello dell’impossibilità di portare il furgone nelle postazione da Porta Romana fino a via Ascenzi e al Sacrario e ciò comporta una certa scomodità per gli operatori. Inoltre che la fiera è stata programmata negli ultimi tempi poiché vi era ancora incertezza, anche per questo alcuni posti erano vuoti. Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale che ha recepito le nostre istanze già da molto tempo per l’effettuazione di questa fiera storica. L’Anva Confesercenti rimane comunque a disposizione dell’Amministrazione per collaborare portando la nostra esperienza. Attualmente stiamo infatti già collaborando per l’organizzazione del Mercato europeo, un grande evento che si svolgerà nel centro di Viterbo dal 16 al 18 giugno. L’Anva chiede alla Sindaca Chiara Frontini e all’assessore allo Sviluppo economico locale e Turismo Silvio Franco di convocare subito un tavolo per pianificare la Fiera di Santa Rosa”.

“La Fiera dell’Annunziata – dice Giulio Terri presidente ANVA Città di Viterbo – ha lasciato contenti i nostri operatori. Dobbiamo ricordare che questa manifestazione è storica ed è molto conosciuta in tutto il Centro Italia. E’ andata molto bene anche se in concomitanza vi erano altri importanti mercati settimanali e la fiera di San Sepolcro”.

Vincenzo Peparello presidente della Confesercenti di Viterbo afferma: “Da tantissimi anni questo tipo di manifestazione nei centri storici portano un interesse dall’esterno e quindi un beneficio sia nel settore sia a tutto il comparto dell’accoglienza. Giungono turisti e persone da fuori provincia e ne beneficia anche il settore della ristorazione e quello alberghiero. Ma ribadisco che senza programmazione non si va da nessuna parte. Tutto può essere migliorabile. La parola d’ordine è ‘programmazione’. Marketing territoriale e sviluppo delle città non possono prescindere da una programmazione globale. Anche l’incertezza della pandemia ha procurato chiaramente delle ripercussioni sulla categoria. Dobbiamo riprendere da una programmazione che riguarda tutto il comparto, partendo dai piani di urbanistica commerciale. Sono strumenti che servono a programmare lo sviluppo e a riqualificare gli eventi fieristici e i centri storici in modo che anche la città di Viterbo sia competitiva e all’altezza della situazione. Tanto più che la citta di Viterbo è candidata a città d’arte e della cultura a livello europeo”.