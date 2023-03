NewTuscia – VITERBO – L’Università della Tuscia sta offrendo la possibilità di sostenere gratuitamente e online i test di ingresso per l’immatricolazione ai corsi di laurea anche per l’anno accademico 2023-2024. Il calendario prevede almeno una sessione di test al mese nelle macroaree umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica, e non sono selettivi. Nel caso in cui non si raggiunga il punteggio minimo richiesto, sarà possibile ripetere il test o seguire dei corsi integrativi per sanare il debito formativo dopo l’immatricolazione. L’iscrizione al test online è molto semplice e le istruzioni sono disponibili sul sito web unitusorienta.unitus.it/come-accedere/. Per sostenere il test è sufficiente avere a disposizione un computer connesso alla rete, fisso o portatile, con microfono e webcam. Gli studenti con disabilità e DSA potranno contare su supporti personalizzati scrivendo a inclusione@unitus.it. Il prossimo test di accesso valido per tutte le sedi, per tutte le macroaree e per i corsi a numero programmato di Ingegneria industriale e Design per l’industria Sostenibile e il territorio è previsto per il 4 aprile dalle 14:00, e le iscrizioni sono aperte fino alle 08:00 del 3 aprile.

Per iscriversi al corso di laurea in Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale, interateneo con l’Università Foro Italico, sarà necessario sostenere il TOLC-F, erogato dal Consorzio CISIA, in modalità a distanza. Le prossime date del TOLC-F saranno il 28 aprile e il 12 maggio. Tutte le informazioni sulle modalità d’accesso sono disponibili sul bando di ammissione, pubblicato al link https://bit.ly/3KbCIog, con prima scadenza il 15 maggio 2023. L’iscrizione al nuovo corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione sarà possibile attraverso il TOLC-SU, date e informazioni saranno indicate nel bando che sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito di Ateneo.

Gli altri corsi di laurea a numero programmato (Produzione Sementiera e Vivaismo, Tecnologie per la Gestione Sostenibile dei Sistemi Zootecnici e Conservazione e Restauro dei Beni Culturali) hanno un test di ingresso dedicato con un regolamento e un bando di iscrizione differenti, ma sempre gratuito e sostenibile a distanza.