NewTuscia – TARQUINIA – L’Elisir della bellezza, centro estetico di Tarquinia, nato nel marzo del 2013, in occasione dei 10 anni dall’inizio della propria attività, festeggia sabato 1 aprile dalle 11.30 alle 18.30 il proprio compleanno dedicando una giornata ai clienti affezionati nonché a tutte le persone che vogliono conoscere il centro per la prima volta. Il centro offre una vasta gamma di trattamenti personalizzati, pensati per soddisfare le esigenze di tutti coloro che desiderano prendersi cura del proprio corpo: massaggi, trattamenti viso e corpo, depilazione, manicure e pedicure, tatuaggio sopracciglia tutti eseguiti con prodotti di alto livello e con professionalità.

Cristina Bordi, titolare del centro, che da 25 anni dedica la sua vita al benessere degli altri con grande dedizione e passione, per festeggiare i 10 anni di attività di questo centro ha deciso di regalare a tutti i clienti che parteciperanno alla festa un massaggio viso o un massaggio plantare .