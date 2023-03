NewTuscia – VITERBO – La Camera di Commercio di Rieti-Viterbo promuove negli Istituti scolastici superiori di secondo grado dell’alto Lazio il progetto di educazione finanziaria “Io penso positivo”, realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Si tratta di un percorso formativo – rivolto ad alunni del terzo, quarto, quinto anno – ricco di contenuti, vivace e di facile fruizione che comprende:

a) la frequenza di Webinar a scelta (ciascuna classe può partecipare anche ad uno solo degli incontri oppure scegliere di seguirne più di uno), denominati “Live show”, da frequentare come gruppo classe in date prestabilite e in orario scolastico; partecipando ad almeno 1 Live Show gli studenti, previa registrazione in piattaforma, potranno accedere ad un test al superamento del quale riceveranno un attestato di I° livello di riconoscimento di competenze finanziarie (Entry level);

b) una volta acquisito l’attestato di I° livello, gli studenti, potranno fruire di un agile percorso di eLearning sulla piattaforma https://iopensopositivo.eu, che potrà essere effettuato sia durante l’orario scolastico che nel proprio tempo libero, con possibilità di ricevere ulteriori attestati di riconoscimento delle competenze finanziarie ( Advanced level).

Sono previsti premi per i migliori classificati nei test presenti nella piattaforma e la partecipazione ad una caccia al tesoro finanziaria.

È possibile per gli Istituti scolastici riconoscere ore di PCTO su questo progetto, sia per gli studenti delle classi che partecipano ai Live Show, sia per gli studenti che effettueranno il percorso di e-learning in piattaforma.

Qui di seguito il Calendario dei Live Show per le Scuole:

● Giovedì 30 marzo h. 11:00-12:30 – “Responsabile nei consumi e sostenibile negli investimenti”.

● Giovedì 27 aprile h. 11:00-12:30 – “Gli strumenti finanziari ed i trend per il risparmio”.

● Venerdì 14 aprile h. 11:00-12:30 – in diretta dal Salone dello Studente di Arezzo –”Finanza personale: come risparmiare sin da giovane ed investire su se stessi e sui propri risparmi”.

● Giovedì 20 aprile h. 11:00-12:30 – in diretta dal Salone dello Studente di Chieti-Pescara –”Le parole della Finanza: perché è importante educarsi alla finanza”.

● Giovedì 4 maggio h. 11:00-12:30 – in diretta dal Salone dello Studente di Bari- “Alla scoperta degli strumenti finanziari: carte, conti e nuovi metodi di pagamento digitali”.

● Martedì 9 maggio h. 11:00-12:30 –”Verso le nuove frontiere: Fintech, Metaverso, Crypto ed Intelligenza Artificiale”.

Gli istituti solastici interessati devono inviare l’adesione compilando l’apposito modulo disponibile al link https://www.rivt.camcom.it/it/news/educazione-finanziaria-riparte-il-progetto-io-penso-positivo-nelle-scuole_1897.htm all’indirizzo iopensopositivo@innexta.it, per la partecipazione al primo seminario e/o ai successivi. Tutti i dettagli sull’inizaitiva sono disponibili sul sito: www.iopensopositivo.eu.