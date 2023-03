Coinvolti 200 studenti, 100 persone ai colloqui di lavoro. Prossimi appuntamenti a Orvieto, Terni e Amelia.

NEWTUSCIAUMBRIA – NARNI – Sono stati 200 gli studenti che hanno avuto la possibilità di conoscere e scegliere consapevolmente l’offerta formativa del territorio, le offerte di lavoro e le imprese di successo per preparare al meglio il loro futuro. I dati della prima delle quattro Fiere del Lavoro di Giovani in Cantiere, organizzato dalla Provincia di Terni e finanziato da Upi nazionale, indicano un successo sotto ogni punto di vista.

Circa cento persone sotto i 35 anni hanno infatti avuto la possibilità di fare, direttamente in fiera, colloqui di lavoro per posizioni aperte nelle aziende del territorio. Oltre a loro anche 150 insegnanti hanno potuto fare un’importante esperienza per migliorare il loro ruolo di orientatori conoscendo meglio i fabbisogni delle imprese e la psicologia che c’è dietro alla scelta dei giovani.

La Fiera svoltasi sabato scorso alla scuola media Luigi Valli di Narni ha anche permesso alle associazioni di categoria e alle imprese di riflettere sul loro ruolo per la crescita del territorio e del paese, su come migliorarsi e migliorare i propri servizi, spiegando ai ragazzi il percorso che può portarli ad aprire un attività in proprio. Giovani in Cantiere, nato dalla ferma volontà della presidente della Provincia Laura Pernazza, in collaborazione con Arpal, Anci Umbria, Its Academy e Fondazione Brodolini in sinergia con la scuola media Luigi Valli, proseguirà fino a maggio con altre tre Fiere del Lavoro. La prossima sarà il 14 aprile ad Orvieto, poi il 29 aprile a Terni e il 12 maggio la chiusura ad Amelia.