NewTuscia – CORI – La difesa della scuola pubblica italiana sarà al centro del prossimo evento presso la Biblioteca Elio Filippo Accrocca di Cori. Il tema verrà affrontato il 1° aprile (ore 18), alla presenza di Christian Raimo, che presenterà il suo ultimo libro ‘ L’ultima ora: scuola, democrazia e utopia’ .

Christian Raimo (1975) è nato a Roma. È un insegnante, giornalista e scrittore italiano. Ha scritto libri di racconti, romanzi e saggi. Collabora con diverse testate, tra cui L’Essenziale – Internazionale e Domani.

Nel libro affronta una tematica di grande importanza per la società italiana: la crisi della scuola pubblica e la necessità di difenderla dalle pressioni esterne e dalle sue stesse criticità interne, nonché la necessità di innovarsi e di adeguarsi ai cambiamenti, senza tuttavia perdere di vista l’importanza della democratizzazione dell’istruzione.

È l’analisi critica di una istituzione che sia in grado di rispondere alle esigenze della società, ma nel rispetto dei principi di uguaglianza, inclusione e coesione sociale.

L’evento si preannuncia quindi come un’occasione unica per approfondire un tema di grande attualità e per conoscere da vicino un autore di grande spessore culturale e intellettuale.