Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Di fronte ad un mondo del lavoro che cambia, pur scontando vecchie criticità che penalizzano soprattutto i giovani, quali sono le azioni che i Comuni possono promuovere e gli amministratori under 36 suggerire di realizzare per i giovani cittadini stessi ?

Attorno a questi interrogativi si è sviluppato il secondo panel di confronto nel corso della prima giornata della XII Assemblea di Anci Giovani di Treviso.

“Per colmare le incongueze tra mondo scolastico e del lavoro proponiamo di formare figure professionali realmente e altamente richieste dal mercato, come l’Europrogettista per il quale i centri dell’impiego potrebbero incentivare corsi di formazione mirati”, ha detto Irene Ciaffoncini, consigliere Comunale di Urbania e coordinatrice Anci Giovani Marche introducendo il dibattito che ha visto anche la testimonianza di Marco Celentani giovane laureando e artista. Secondo Ciaffoncini, il compito cui sono chiamati i giovani è anche quello di “costruire comunità più inclusive e diminuire le disuguaglianze anche attraverso altri strumenti. Questo non vuol dire soltanto aiutare i giovani o le categorie più fragili. Vuol dire aiutarci tutti. Perché una società più divisa, una società più conflittuale – ha osservato – è una società economicamente più debole, e anche probabilmente una società più infelice per tutti”.

“Cultura e Sport sono acceleratori di sviluppo economico e sociale, le risorse dedicate a questi settori sono un investimento sul futuro”, ha ricordato Antonella Baldino Presidente Istituto per il Credito Sportivo.

“Inclusione, sostenibilità e lavoro sono da sempre il fil rouge che orienta la direzione del nostro intervento finanziario a supporto degli Enti Locali nei settori dello Sport e della Cultura, vere e proprie industrie che possono rappresentare per i giovani, non solo uno strumento di crescita sociale, ma anche un volano di opportunità concrete di lavoro”.

“Siamo un investitore di lungo termine che integra risorse pubbliche e private, attraverso schemi di cofinanziamento che ampliano la leva finanziaria a disposizione delle politiche di investimento dei Comuni per realizzare e completare, non solo le opere del PNRR, ma più vasti e articolati progetti, trasversali a più settori e con maggiori ricadute per il territorio”.