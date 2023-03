TUTTE LE INFO SU UNA PATOLOGIA FORTEMENTE INVALIDANTE PER LE DONNE

NewTuscia – VITERBO – Oggi, 28 marzo, ricorre la Giornata mondiale dell’Endometriosi, come ricorda il Ministero della salute “istituita nel 2014 per porre l’attenzione su una malattia, che, in alcuni casi, può essere fortemente invalidante per le donne che ne soffrono”.

L’endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione e accompagnarla fino alla menopausa. In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva.

La patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna.

“Le donne che soffrono di endometriosi – spiega il direttore dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Belcolle di Viterbo, Giorgio Nicolanti – riferiscono dolore mestruale. Il dolore può essere cronico e persistente, con aggravamento durante il periodo mestruale. Alcune donne lamentano astenia e lieve ipertermia, che può accentuarsi in periodo mestruale, e fenomeni depressivi. Il dolore durante i rapporti sessuali, e alla defecazione, a volte accompagnato dalla comparsa di sangue nelle urine o nelle feci, è caratteristico della endometriosi del setto rettovaginale, chiamata anche endometriosi profonda infiltrante (deep infiltranting endometriosis, DIE). Altre volte i dolori si manifestano durante la minzione e sono caratteristici della endometriosi vescicale”.

L’endometriosi è causa di sub-fertilità o infertilità (30-40% dei casi) e l’impatto della malattia è alto ed è connesso alla riduzione della qualità della vita e ai costi diretti e indiretti. Una limitata consapevolezza della patologia è causa del grave ritardo diagnostico, valutato intorno ai sette anni. Una pronta diagnosi e un trattamento tempestivo possono migliorare la qualità di vita e prevenire l’infertilità.

“L’unità di Ginecologia e ostetricia di Belcolle – prosegue Nicolanti – offre una attenta e precoce diagnosi, attraverso adeguate valutazioni ecografiche con strumenti di elevata qualità come gli ultimi 3 ecografi acquistati con fondi Pnrr. Inoltre, presso la nostra struttura alle donne con questo specifico bisogno di salute viene garantito il dosaggio del Ca-125 e vengono eseguiti adeguati interventi chirurgici in laparoscopia nelle nuove sale operatorie del complesso ospedaliero viterbese, adatte a questo tipo di trattamento, insieme di asportazione dei cistomi e di diagnosi. Dopo la diagnosi segue un trattamento medico efficace in un contesto di adeguata presa in carico. La diagnosi di endometriosi o adenomiosi (endometriosi interna) viene effettuata presso gli ambulatori di Belcolle con una prevalenza di circa 40-50 pazienti ogni anno, con buoni risultati sia nella diagnosi sia nella riduzione della sintomatologia invalidante”.

L’endometriosi è inserita nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati (“moderato o III grado” e “grave o IV grado”), riconoscendo a queste pazienti il diritto a usufruire in esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo.