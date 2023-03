NewTuscia – VITERBO – Ancora un oro per la nostra Ludovica Delfino. Una grande campionessa italiana, europea e mondiale di pattinaggio artistico a rotelle che continua a regalare successi. A nome della città di Viterbo mi congratulo con Ludovica per l’eccellente recente risultato, conquistato con il Roma Roller Team domenica scorsa ai campionati italiani a Reggio Emilia.

La scorsa estate ho avuto il piacere e l’onore di conferire alla nostra concittadina, atleta della Star Roller Club, un attestato di merito sportivo per la medaglia d’oro, l’ennesima, conquistata in occasione dei campionati europei disputati a Forlì. Successi che si aggiungono a successi, come l’oro e l’argento in occasione dell’Artistic Skating World Championship – Asunciòn 2021 (Paraguay) e il doppio titolo mondiale in due diverse categorie all’Artistic Skating World Championship, in Francia nel 2018.

A Ludovica rivolgo ancora una volta un grande in bocca al lupo per il suo futuro sportivo e professionale.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo