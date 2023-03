Domande di partecipazione entro il prossimo 7 aprile, 20 i posti disponibili

NewTuscia – VITERBO – Sarà possibile entro il prossimo 7 aprile inviare la propria domanda di ammissione ad uno dei 20 posti del corso per “Banqueting Manager” organizzato dall’Azienda speciale Centro Italia della Camera di Commercio di Rieti Viterbo. Il progetto formativo gratuito, rivolto alle strutture agrituristiche delle due province di Rieti e Viterbo, punta ad accrescere le conoscenze e competenze della figura del “Banqueting Manager”, ruolo sempre più centrale nel processo di ottimizzazione della gestione delle attività di ristorazione e specializzata nell’organizzazione di ricevimenti, buffet, banchetti e party. Una figura chiave sempre più richiesta dal settore, che deve saper coniugare professionalità e conoscenze con la capacità di pensare a soluzioni creative per organizzare eventi.

Questa prima iniziativa formativa della durata di 30 ore di lezione distribuite in moduli di 4 ore ciascuno, erogate in presenza e presso strutture agrituristiche che daranno la loro disponibilità di idonei spazi per le attività formative, affronterà diversi temi, con un taglio pratico-operativo, curati da figure professionali con pluriennale esperienza, tra i quali l’inquadramento della figura del banqueting manager; catering e banqueting; stakeholders, i clienti e il personale; organizzazione di un evento; mise en place; food pairing.

La lezione conclusiva di follow up sarà dedicata ad un confronto sulle principali tematiche trattate e su come i vari elementi oggetto del corso hanno trovato da subito riscontro nella organizzazione e gestione degli eventi organizzati dai partecipanti.

Al termine del corso, che prevede un numero massimo di 8 ore di assenza, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il progetto è destinato ad un numero massimo di 20 imprese. L’eventuale selezione avverrà quindi in base all’ordine di arrivo cronologico modulo di iscrizione disponibile al link https://www.aziendacentroitalia.it/banqueting-manager/ che dovrà pervenire entro il 7 aprile 2023. La partecipazione all’attività didattica è completamente gratuita essendo previsto un contributo della Camera di Commercio di Rieti Viterbo e la sede delle lezioni sarà decisa successivamente in relazione alla provenienza territoriale della maggior parte dei candidati e candidate.

Per ulteriori informazioni: tel 0746/201364 (Rieti), 0761/324196 (Viterbo) email promozione@aziendacentroitalia.it