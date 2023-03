NEWTUSCIAUMBRIA – ACQUASPARTA – Nell’ambito del progetto Città che Legge realizzato in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, il Comune di Acquasparta ospiterà domenica prossima alle 17 presso la Sala del trono di Palazzo Cesi, la scrittrice Gabriella La Rovere. L’iniziativa si inserisce all’interno della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, in programma proprio domenica. Durante l’incontro-testimonianza, moderato da Fabiola Bernardini, l’autrice presenterà il suo nuovo libro: Samuel, Murphy e io. Si tratta di un viaggio nella realtà dell’autismo tra letteratura e vita per accrescere la consapevolezza e stimolare la riflessione e il confronto. Gabriella La Rovere, medico, giornalista e autrice di teatro, collabora con il sito “Per noi autistici”, diretto da Gianluca Nicoletti e ha pubblicato numerosi libri, tra cui “L’orologio di Benedetta (2014), Haello Harry, Ni Benny, Pedagogia della lettura ad alta voce e Mi dispiace, suo figlio è autistico.