NewTuscia – CAPRAROLA – La presentazione del romanzo, pubblicato nel 2021 da Armando Editore e vincitore dell’edizione 2022 del Premio Internazionale “Emily Dickinson”, si terrà sabato 1 aprile alle ore 17,00 e prevede l’intervento del Sindaco, Angelo Borgna. All’evento, curato da Biagio Stefani dei “Volontari della Biblioteca Comunale”, interverrà l’autrice, Valentina Vegni.

Il romanzo è nato qualche anno fa durante un’indagine archeologica al porto di Traiano. L’autrice, archeologa e insegnante, scoprì su un mattone l’impronta di un piede con sei dita. Una scoperta bizzarra che la spinse per tanto tempo a chiedersi a chi potesse appartenere. Così iniziò ad immaginare un corpo per quel piede e una famiglia che gli ruotasse intorno. Da tale circostanza ha preso vita e si è sviluppata la storia di Lelio e della sua famiglia. Una storia che ad un certo punto si intreccia inesorabilmente con quella della costruzione della colonna traiana voluta fortemente dall’imperatore Traiano per celebrare la vittoria sui Daci. Ed è proprio attorno al fusto di questa colonna che si sviluppa tutta la vicenda.

Il tutto si svolge nella Roma del II secolo d.C., si tratta quindi di un romanzo storico, che è al contempo un romanzo di formazione, in cui le imprese e i trionfi dell’imperatore si alternano alla sofferenza, al dolore e al lutto della famiglia di Lelio.

“Orme di Marmo” – dichiara l’autrice – “racconta tante storie di umanità accomunate da una grande certezza: una volta preso atto del passato l’unica cosa da fare è non sprecare il tempo che deve ancora venire”.

Biblioteca comunale di Caprarola