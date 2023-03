NewTuscia – SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Desidero informare ufficialmente i miei elettori, sostenitori, avversari e tutte le forze politiche locali, che il mio incarico da Coordinatore cittadino di Forza Italia è ora nelle mani del responsabile Provinciale On. Alessandro Battilocchio e del partito, in attesa di una loro decisione, data la scelta mia e del mio gruppo di non voler organizzare la lista di Forza Italia, e tantomeno parteciparvi, in questa tornata elettorale per le elezioni comunali di maggio 2023 a causa del contesto creatosi e della mancanza di presupposti ritenuti validi. Ringrazio i vertici di FI per la fiducia concessami e per l’esperienza vissuta in questi anni sempre al servizio del partito e della città. Prendo atto però localmente di una deviazione storica ed etica su decisioni che non mi possono vedere partecipe e tanto meno protagonista.

Confermo la mia appartenenza a Forza Italia ed ai suoi valori, che continuerò a rappresentare nel Consiglio Comunale fino a conclusione del mandato, ed anche nel Circolo forzista ‘Achille Ricci’ al cui Direttivo, insieme a tutti gli amici di FI e civici, va un affettuoso ringraziamento. A loro la mia riconoscenza per il supporto avuto e la condivisione delle scelte in questo lungo periodo di lavoro di squadra nella minoranza del Consiglio, dando lustro alla nostra bandiera, avendo rappresentato gli elettori al meglio delle nostre possibilità, con i miei limiti ma con coscienza ed obiettività, a vantaggio della Città tutta. Non posso però confondermi con scelte della penultima ora, anche se di coalizione, per me non condivisibili. Prendo distanza da modi e metodi dell’agglomerato costituitosi come ‘centrodestra’ da cui sarò assente per le prossime elezioni. A tutti auguro comunque buon lavoro nel miglior interesse della nostra comunità”.

Lo scrive in una nota Bruno Ricci, coordinatore di Forza Italia di Santa Marinella.