L’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini

NewTuscia – ROMA – “Come preannunciato abbiamo incontrato questo pomeriggio i sindacati per discutere dell’imminente approvazione del Bilancio prevista entro il 31 marzo. Ringraziamo i rappresentanti dei lavoratori per la disponibilità dimostrata a concederci il tempo necessario per reperire le disponibilità economiche che serviranno a rifinanziare il fondo per la riduzione della pressione fiscale. Nel corso dell’incontro abbiamo ribadito che l’obiettivo di rifinanziare suddetto fondo, con una quota pari almeno ai 297 milioni stanziati nel 2022, è nell’agenda di questa amministrazione visto l’insostenibilità della pressione fiscale che ricordiamo era già al massimo da anni. È nostra intenzione, infine, verificare la tempistica di rifinanziare suddetto fondo che passa anche attraverso un confronto, già avviato, con il Governo nazionale”.

Lo dichiarano in una nota il Presidente della Regione Lazio e l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura Giancarlo Righini.