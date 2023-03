NewTuscia – VITERBO – Incidente nella mattinata di oggi, 27 marzo 2023, a San Martino al Cimino; un camion della nettezza urbana, della raccolta differenziata, per ragioni ancora da accertare si sarebbe sfrenato andando a travolgere uno degli operatori ecologici.

Il mezzo lo avrebbe raggiunto all’altezza delle gambe; le condizioni dell’uomo seppure gravi, non lo porrebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia per tutti i rilievi del caso.