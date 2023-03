Sabato 25 Marzo la UNDER 15 del CRC/URL ha giocato in Via Flaminia, 867 a Roma affrontando i coetanei della Capitolina, uno dei club laziali più quotati al livello regionale.

Di fronte ad una nutrita platea le due squadre si sono dati battaglia fronteggiandosi a viso aperto.

Un buon primo tempo ed una ottima tenuta del gioco per il CRC/URL che però li vede soffrire per la tenuta fisica agonistica ad inizio ripresa nonostante abbiano venduto cara la pelle.

Le energie dei ragazzi CRC/URL finiscono nel secondo tempo e nell’ultimo quarto non c’è più resistenza che vede a poco per volta andare via gli avversari senza avere la possibilità di riprenderli.

I Capitolini si impongono con forza nel secondo tempo ed il risultato finale vede protagonisti i romani vs il CRC/URL con un perentorio 35 a 7.

“Abbiamo giocato una buona partita, la maggior prestanza fisica dei nostri avversari non ci ha permesso di esprimerci al meglio. Questa è l’ennesima conferma che siamo all’altezza di fare del buon Rugby. Continueremo a lavorare per far migliorare sempre di più i nostri ragazzi” commentano soddisfatti i coach della UNDER 15 CRC/URL.

Un sincero complimento alla squadra della Capitolina per la vittoria della partita e comunque un forte abbraccio ai ragazzi del CRC/URL che avevano di fronte una squadra molto rodata in tutte le impostazioni di gioco.