di Diletta Riccelli

NewTuscia – ROMA – La diagnosi di una malattia, seppur non mortale, è sempre di difficile da fronteggiare. Si stima che in Italia soffrano di endometriosi circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva. Mentre la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire.

Dati allarmanti considerando che la diagnosi spesso arriva dopo anni di cure fallimentari e sofferenze spesso invalidanti. Un ritardo diagnostico stimato attorno ai 7/12 anni, il più delle volte, induce l’individuo colpito a scoraggiarsi e peggiorare consequenzialmente il quadro clinico.

La diagnosi comprende un percorso piuttosto dispendioso composto da innumerevoli esami come approfondite visite ginecologiche, ecografia transvaginale e nei casi più estremi un esame in laparoscopia. Percorsi che richiedono tempo ma soprattutto denaro. Secondo l’Osservatorio Malattie Rare si stima che in Italia l’endometriosi abbia un costo medio globale per donna di 9.579 euro, di cui 6.298 euro sono legati alla perdita di produttività, mentre 3.113 euro sono i costi stimati per spese di assistenza sanitaria.

Insostenibile per chi è coinvolto, poiché nella maggioranza dei casi, si parla di donne giovanissime ancora lontane dall’indipendenza economica.

I sintomi sono vari: dal dolore pelvico, passando per la dispareunia, sino ad un’infertilità più o meno severa. La classificazione degli stadi, si basa sul livello di estensione e gravità dei danni, che condiziona le possibilità di trattamento. I livelli riconosciuti sono quattro. Ogni donna con endometriosi al 3° o 4° stadio, ovunque risieda, ha diritto all’esenzione dal ticket per alcune prestazioni specialistiche.

Nel nostro Paese, secondo uno studio condotto nel 2009, i costi annuali per i ricoveri ospedalieri dovuti ad endometriosi ammontano a circa 54 mln di euro. Si tratta di un peso economico non indifferente per il Sistema Sanitario comparabile a quello delle altre malattie croniche, quali il diabete mellito.

Domani ricorre la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, istituita nel 2014 per porre l’attenzione su questa malattia ancora poco conosciuta, ed è fondamentale ribadire quanto in Italia urgano sostegni economici nei confronti di chi ne è affetto.

Un bonus che possa supportare il lungo e complesso percorso diagnostico e il costo della pillola anticoncezionale spesso prescritta come cura e sicuramente il riconoscimento del congedo mestruale. La Spagna è il primo paese occidentale ad adottare questa misura. Ora una nuova proposta di legge potrebbe arrivare anche in Italia per iniziativa dell’Alleanza verdi e sinistra (Avs). Il Congedo mestruale permetterebbe di assentarsi dal lavoro per un massimo di 3 giorni al mese, con ogni tipo di contratto.