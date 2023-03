Il gas naturale rappresenta la fonte principale del fabbisogno energetico nazionale, a fronte di un consumo non inferiore al 40%.

Appartiene al gruppo delle fonti dette non rinnovabili ed è perciò disponibile fino a quando non finiscono le scorte nel pianeta.

Contrariamente a quanto si possa pensare, serve non solo per l’utilizzo in maniera pura e semplice, ad esempio nelle auto come combustibile, ma anche per la produzione di energia elettrica.

Per questo da ormai un’anno e mezzo e ancora di più da quando è cominciato il conflitto in Ucraina molte persone si trovano a confrontare le tariffe gas per la casa: perché per una serie di fattori (ambientali, storici ed economici) i costi sono aumentati in maniera esponenziale.

A fare il punto della situazione sono le maggiori testate nazionali tra cui Il Sole 24 Ore. In un articolo pubblicato nei primi giorni dell’anno emerge che la spesa per il gas dedicata mediamente da parte dalle famiglie nel 2022 è stata intorno ai 1.866 euro, con un importo complessivo superiore del 64,8% rispetto all’anno precedente.

In questo approfondimento ci soffermiamo, tuttavia, su un’altra questione non meno interessante: l’impatto del gas naturale sull’economia, analizzando pro e contro.

Gas naturale: le caratteristiche

Il gas naturale è una fonte di energia fondamentale per l’economia non solo italiana ma mondiale. Cos’è esattamente? Si tratta di un combustibile presente nel sottosuolo.

La sua composizione vede al centro per il 90% il Metano (formula chimica CH4), un idrocarburo inodore e incolore particolarmente presente in natura: non a caso i due termini sono adoperati come sinonimi anche se non è del tutto esatto.

L’estrazione del gas naturale avviene dai giacimenti sotterranei attraverso trivellazioni. Il metano c’è anche nella crosta terrestre, ad esempio nelle aree paludose e negli acquitrini.

Attualmente rappresenta la fonte di energia maggiormente adoperata, questo secondo i dati IEA (International Energy Agency), i quali evidenziano che il suo consumo su scala mondiale ammonta al 23%.

Al secondo posto troviamo l’energia idroelettrica (16,2%) e quella nucleare (10,2%), con le fonti rinnovabili utilizzate solo al 9,7%.

I vantaggi del consumo di gas naturale

Il gas naturale viene visto da molti esperti come una fonte transitoria verso quelle rinnovabili, il cui uso si rivela indispensabile per contrastare il cambiamento climatico e allo stesso tempo dare un sostegno all’economia.

Le controversie sono diverse ma non mancano i benefici sotto molteplici punti di vista. Nel dettaglio:

Accessibilità. Il gas naturale risulta facilmente accessibile e presenta riserve degne di nota. Una caratteristica meno presente in altre fonti non rinnovabili, come ad esempio il carbone, che ha un impatto ambientale e umano più importante.

Il gas naturale risulta facilmente accessibile e presenta riserve degne di nota. Una caratteristica meno presente in altre fonti non rinnovabili, come ad esempio il carbone, che ha un impatto ambientale e umano più importante. Dal punto di vista storico è stato rilevante nello sviluppo dell’industria su scala planetaria. Un discorso che vale anche per le aziende del Belpaese a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta.

L’estrazione è stata resa più semplice in Europa in seguito alla creazione dei metanodotti, i quali portano il metano fino al luogo specifico di destinazione. In Italia ce ne sono tre e collegano con Russia, Libia e Algeria: attualmente i principali fornitori per il fabbisogno nazionale.

Il gas naturale presenta emissioni inferiori rispetto ad altre fonti come il carbone. È quindi più “sostenibile” rispetto ad altri combustibili per la salute del pianeta.

Flessibilità. Il gas naturale si presta a una gamma notevole di applicazioni, da quelle dell’industria manifatturiera passando per la produzione di energia elettrica e il riscaldamento.

Gli elementi a sfavore

Ecco i principali elementi a sfavore del gas naturale, in virtù dei quali sempre più esperti spingono all’adozione delle fonti rinnovabili, sostenibili e non esauribili:

I giacimenti sono importanti ma non tali da coprire i consumi necessari per sostenere l’economia dell’intero pianeta.

Si trovano in aree che presentano conflitti in corso o hanno politiche culturali, economiche e sociali che presentano aspetti etici discutibili.

Va sempre considerato che in quanto fonte non rinnovabile è destinato a esaurirsi . Per garantire i consumi di industrie e attività è necessario evitare che ciò accada, affiancandolo ad altre fonti, in particolare quelle rinnovabili.

. Per garantire i consumi di industrie e attività è necessario evitare che ciò accada, affiancandolo ad altre fonti, in particolare quelle rinnovabili. L’impatto sull’ambiente, pur essendo inferiore rispetto a quello di altri combustibili fossili, è comunque forte. Un discorso che interessa soprattutto il trasporto tramite i metanodotti per via sottomarina: il rischio di una contaminazione nelle acque sotterranee è reale e richiede di essere costantemente monitorato.

Per concludere, è necessario valorizzare il gas naturale come risorsa energetica, qualcosa che l’Italia ha fatto fin da quando è stata registrata la scoperta di giacimenti nel Mare Adriatico e nella Valle Padana. Una strada che percorrere appare sempre più indispensabile.