NewTyuscia – VITERBO – Come M5s Viterbo siamo ben felici di apprendere che l’Assessore Aronne è favorevole alle Comunità Energetiche Rinnovabili, oggi più che mai le CER oltre ai già ben noti benefici economici, ambientali e sociali, sono lo strumento più efficace e più veloce non solo per contrastare gli effetti delle guerre in corso, ma per prevenire e ridurre notevolmente le cause di quelle che potrebbero verificarsi in futuro.

Assessore Emanuele Aronne

A tal proposito vorremmo ricordare la mozione presentata dal nostro portavoce al comune di Viterbo Massimo Erbetti e approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, per cui anche dall’attuale Sindaca, allora consigliera di opposizione l’11 febbraio del 2021, che impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere nel territorio comunale la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica e assicurare la messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo.

Sul tema ricordiamo con molta soddisfazione le tante battaglie, i tanti atti fatti approvare e portati a termine in tutte le Istituzioni dai portavoce del M5S, non ultima l’ex Assessora della Regione Lazio alla Transizione Ecologica Roberta Lombardi che ha messo in moto diverse strategie e opportunità in tutto il territorio regionale atte a favorire le CER.

Perché lì dove arriva la conoscenza, si anima la volontà del fare e si innescano circoli virtuosi. Per cui, di parole ne possiamo dire tante, ma poi serve fare i fatti, ed è quello che ci auguriamo facciano l’Assessore Aronne e la Sindaca Frontini, è arrivato il momento di accelerare e farlo il più velocemente possibile. Noi ci rendiamo disponibili nel contribuire con la nostra esperienza e competenza maturate in questi anni per garantire ai cittadini i benefici che le Comunità Energetiche Rinnovabili possono dare.

Movimento 5 stelle Viterbo