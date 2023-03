NewTuscia – VITERBO – Scatta la 12° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal

giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Il 15 marzo alle 20.40 su TeleOr te (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) con repliche settimanali su Tro e Tro2 e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt Lazio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

Puntata dedicata al Biodistretto della Via Amerina, ai suoi compiti di promozione, difesa della sua area di competenza ed alle iniziative in atto e future. Il presidente Famiano Crucianelli e la responsabile turismo Vanessa Losurdo saranno intervistati da Stefano Stefanini.



La parte economica sarà a cura del presidente di Confesercenti Viterbo Vincenzo Peparello, che parlerà dell’attuale trend economico e della prossima edizione di VisiTuscia, l’ormai storico workshop di incontro dell’offerta e domanda turistica sul territorio dell’alto Lazio e non solo. Sarà quindi aperta la collaborazione con il nuovo main partner di “Luce Nuova sui fatti”, la Confael di Viterbo: il direttore Gaetano Alaimo ha intervistato il vicesegretario nazionale vicario e responsabile Confael di Viterbo Egidio Gubbiotto e Giorgio Allegrini, che curerà da questa puntata la rubrica “L’angolo del cittadino”, spazio di risposte ai quesiti dei cittadini-telespettatori ai temi più richiesti di rilievo economico e lavorativo.

La parte artistica si aprirà con Maddalena Menza che intervista il grande Umberto Smaila, cantante, show-man, conduttore e musicista. Maddalena ripercorre la sua carriera e scopre qualche segreto di Smaila.

Arianna Cigni ha effettuato varie interviste per l’evento “Note di Pace” in cui è stato proiettato al Campidoglio il videoclip musicale sulla pace dal titolo “The war” con la regia di Sara Pastore.

Torna la rubrica “I grandi casi di cronaca”, a cura di Arianna Cigni ed Alessia Belgianni: questa puntata si parlerà del massacro del Circeo, considerato uno dei fatti più cruenti della nostra storia repubblicana.

Saranno di nuovo in video “Missione bellezza” con Veronica Gezzi e “Love, la posta del cuore” di Fabiola Catalani.

Immancabile lo sport con Maurizio Fiorani, che parlerà di Viterbese e Monterosi insieme all’opinionista fisso Paolo Graziotti.

Parte fissa della nostra program mazione le notizie dall’Umbria, la puntuale rassegna stampa del nostro inviato Riccardo Frezza e quella della Toscana a cura di Barbara Puccini da Pisa.

Per le rubriche è la volta di “Onda d’arte” di Laura Principi, “Happy show” con Maria Giovanna Elmi e Massimiliano Scuderi e “Tuscia Tour” di Giuseppe Rescifina.

“Viterbix” a cura di Sergio Insogna e “Viaggi Astrali” di Maria Teresa Rotola.

Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” é incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo e la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori).

