NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Riserva Naturale Monte Rufeno ha aderito al Progetto MCBI (Monitoraggio e conservazione del Barbagianni in Italia), nato a novembre 2021. Il Direttore Massimo Bedini e il Guardiaparco Matteo Faggi, insie me a Francesco Barberini, hanno provveduto all’istallazione dei primi 2 nidi.

Il progetto M.C.B.I. si occupa di monitoraggio e conservazione del Barbagianni (Tyto alba). Questa specie che in alcuni territori è quasi scomparsa a causa della frammentazione degli habitat, l’uso eccessivo di rodenticidi, e l’assenza di siti adatti alla nidificazione ha bisogno di aiuto! Da qui nasce il progetto MCBI, che ha come obbiettivo concreto quello di installare nidi artificiali al fine di favorire la riproduzione in aree idonee dal punto di vista trofico ma carenti di siti adatti ad ospitare una covata. Inoltre è interesse sensibilizzare gli agricoltori, i pastori e tutti coloro che per lavoro o per piacere si trovano a frequentare gli ambienti preferiti dal Barbagianni.

Al fine di capire a fondo quanto questo rapace sia utile come deterrente biologico per il controllo dei roditori e allo stesso tempo sensibile agli interventi di natura antropica sul territorio. Gabriele Stanisci, fondatore del progetto, si trova a Roma pertanto sara’ attivo sul territorio del lazio. Si ricercano collaboratori volontari in altre regioni per espandere quanto piu’ rapidamente questa iniziativa sul territorio italiano. Gli agricoltori, pastori e proprietari terrieri interessati alla tematica possono chiamare Gabriele al 3289373039. Il progetto M.C.B.I. è un progetto no-profit che ha come unico interesse la salvaguardia di questo splendido animale. Tuttavia, sono ben accette donazioni dal punto di vista dei materiali per la costruzione dei nidi o altre attrezzature di tipo pratico.