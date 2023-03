NewTuscia – RIETI – Si è svolta domenica 26 marzo a Rieti la terza ed ultima prova del Trofeo regionale di Prove Multiple Cadetti/e che assegnava i titoli per il 2023 e la combinata con la categoria Ragazzi/e, manifestazione a cui hanno preso parte i viterbesi della Finass Assicurazioni cogliendo un sorprendente podio, al 3° posto con lo stesso punteggio della Studentesca Andrea Milardi di Rieti.

Il risultato dei cadetti è stato arricchito anche dal podio ottenuto a livello individuale da Tommaso Peroni ed il 3° posto in classifica generale nella combinata Cadetti/Ragazzi alle spalle di Rieti e Castelgandolfo. La gara di domenica che prevedeva la disputa di 4 gare, quella dei 60Hs., Salto in alto, Lancio del Giavellotto e 600m. ha visto i viterbesi migliorare i propri record personali numerose volte con in evidenza Enrico Bossi 2° nei 600m. con 1’32″55, Tommaso Peroni 4°con 1,53 nell’Alto e Simone Nicolardi 7° nei 60Hs. Sfortunata la prova del debuttante Tommaso Montanini che incappa in una prova negativa nei 60Hs. che qualora fosse stata completata, avrebbe consentito alla Finass il 2° posto in classifica. Il presidente Misuraca fa i complimenti a tutti gli atleti artefici di questi ottimi risultati e ai tecnici della società per il buon lavoro svolto nel periodo invernale di preparazione. (G.M.)