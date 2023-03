NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Week-end tristemente malinconico per il comparto calcistico aquesiano visto il non lievitamento-peggioramento delle classifiche.

Pareggiando in casa 0-0 contro il Club Tarquinia calcio la ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di coach Vittorio Gaggi non sale almeno momentaneamente sul “tram chiamato desiderio Prima Categoria”. E Sabato 1 Aprile alle ore 15.00 trasferta allo Stadio Località Sassone di Monteromano per affrontare un ASD Atletico che uscendo indenne (1-1) dal terreno di gioco dell’ASD Castiglione calcio si tiene stretto il terzo posto. Nella stessa Categoria pesante scivolone in zona play-out (non più 2 ma 4 i punti da recuperare sulla zona salvezza diretta) per la ASD Virtus Acquapendente di coach Massimo Robustelli che perde per 2-1 sul terreno della ASD Virtus Marta (in rete Abdel Madi).

Fotocopia punteggio sconfitta, infine, nel Campionato di Terza Categoria per la ASSD Torrese di Mister Franco Bacchi. Sul manto amico del Boario gioia solo per il goleador di giornata Andrea Canepina (fotografia) mentre i tre punti vanno all’ASD Blera. Sabato 1 Aprile alle ore 16.00 trasferta allo Stadio “Santa Maria” di Corchiano per affrontare una USD che pareggiando per 0-0 sul terreno dell’United Alta Tuscia vola al quarto posto in classifica.