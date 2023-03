NewTuscia – VITERBO – In una partita da vincere assolutamente la Viterbese raccoglie solamente un pareggio con il Cerignola. Al 6′ cross di Pavlev troppo lungo per l’intervento di Marotta. Al 13′ una rovesciata di Marenco fa la barba al palo. Alcuni minuti più tardi, Marotta dribbla due avversari ma non riesce a concludere verso la porta avversaria. Al 34′ arriva il gol del vantaggio delle Cerignola grazie a Sainz-Maza che spinge il pallone in rete da pochi passi. All’inizio del secondo tempo Marotta reclama un calcio di rigore per un fallo di mano in area, al 13′ giunge il goal del pareggio grazie a Devetak che raccoglie un calcio di punizione e segna.

La Viterbese non trova il gol del vantaggio, che gli avrebbe consentito sicuramente di fare un bel balzo in avanti in classifica, ed il Cerignola si rende pericoloso spesso in contropiede, chiamando Bisogno a diversi interventi difficili per salvare la propria porta. La partita termina 1-1 il pareggio serve a poco.

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Monteagudo, Riggio, Marenco (28′ st Ricci); Pavlev (36′ st Semenzato), Megelaitis, Barillà (1′ st Rabiu), Mungo (1’st D’Uffizi), Devetak; Jallow (36’st Polidori), Marotta

A disposizione: Dekic, Mastropietro, Mbaye, Nesta, Ingegneri, Montaperto

Allenatore: Lopez

CERIGNOLA (3-5-2) Trezza; Ligi, Allegrini (24′ pt Sainz-Maza), Blondett; Russo, Ruggiero (19’st Coccia), Capimaggio, Langella, Samele (36’st Montini); Achik (19’st D’Ausilio), Malcore

A disposizione: Saracco, Fares, Olivera, Inguscio, Mengani, Righetti, Giofrè

Allenatore: Pazienza

ARBITRO Cavaliere di Paola

MARCATORI 34′ pt Sainz-Maza, 13′ st Devetak

NOTE spettatori paganti 766, ammoniti Mungo, Marotta, Megelaitis, Blondett e Langella.