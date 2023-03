NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Punticino Vigor che non serve a niente per riqualificare il percorso Prima Categoria. In un pomeriggio arido di notevoli acuti, trova ispirazione tra i locali soprattutto Giovanni Bambini , ottimo cursore sulle fasce e puntuale nelle conclusioni a rete. Per Marras, Pecci e Bedini soluzioni goal senza fortuna. Può invece ridere il Tarquinia di Marzi che ingioiella con questo pareggio una stagione notevolmente superiore alle previsioni. Le conclusioni di Pestelli, Barcaroli, Felici ma, soprattutto, la capacità di congelare tatticamente la gara durante gli abbondanti venti minuti di inferiorità numerica la dicono lunga su come in riva al Tirreno le lezioni tattiche di Lillo vengano recepite in grande stile.

SECONDA CATEGORIA : PAREGGIO VIGOR

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – CLUB TARQUINIA CALCIO 0-.0

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Wayas, Sidime (3° st Mencio), Bambini, Contadini, Emidi, Marras, Lanari, Cannavacciolo, Pecci (19° st Saraceno), Parrino, Bedini

A DISPOSIZIONE: Belli, Sulejimani, Galli

ALLENATORE: Gaggi

CLUB TARQUINIA CALCIO: Modesti, Mancini, Felici, Palumbo, Sabatini, Battelocchi (23° st Caria), Elisei, Pilotti, Natali (19° st Rosati), Barcaroli (16° st Fabiani), Pestelli

A DISPOSIZIONE: Marzi, Fattori, Travisi, Tonicchi

ALLENATORE: Marzi

ARBITRO: Giulio Stringini di Roma I

NOTE: Espulso 23 ° st Elisei per doppio giallo. Ammoniti 18° pt Battelocchi (CTC), 24° pt Palumbo (CTC), 42° pt Lanari (PVA) 7° st Pecci (APVA), 11°st Pestelli (CTC), 30° Bedini (APVA), 33° st Pestelli (CTC), 45° Gaggi (APVA), 47° Mencio (PVA)