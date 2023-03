NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Con l’arrivo della primavera fioriscono gli appuntamenti a Soriano nel Cimino. Tante le occasioni per trascorrere piacevoli ore all’aria aperta e scoprire le bellezze della zona.

Il primo appuntamento, dedicato alla cultura, è in programma per domenica 26 marzo. Un tour guidato per scoprire uno dei luoghi più suggestivi della zona con la visita guidata alla Torre di Chia e al Castello di Colle Casale. Un’apertura straordinaria che consentirà di ammirare uno dei luoghi più amati da Pier Paolo Pasolini.

Sabato 1 aprile è in arrivo il primo Tour Bike che condurrà gli amanti della bike alla scoperta del monumento naturale di Corviano.

Domenica 2 aprile non avrete che l’imbarazzo della scelta: per i più sportivi appuntamento con il secondo Tour Bike, dedicato alla scoperta dei Castagneti e dei faggi secolari della zona, per gli appassionati di storia e arte antica ci sarà un’escursione naturalistica al monumento naturale di Corviano. Grande attesa, inoltre, per l’apertura della Casina degli Specchi, un piccolo gioiello artistico dal grande valore storico e culturale.

Per gli appassionati di arte sacra imperdibile l’appuntamento di domenica 16 aprile con l’apertura delle Catacombe di Sant’Eutizio. Un luogo misterioso che potrete conoscere grazie alle esperte guide turistiche.

Il terzo weekend di aprile, infine, tornano gli avventurosi Tour Bike. Sabato 22 aprile è in programma una bellissima escursione su due ruote alla scoperta dei luoghi storici del territorio, un Arkeobike tutto da vivere fra colori e profumi della natura in fiore. Adrenalina e forti emozioni in arrivo domenica 23 aprile dove i più coraggiosi potranno sperimentare la Gravity Experience accompagnati da guide certificate.

Per gli amanti delle camminate lente, infine, domenica 23 aprile appuntamento con la Passeggiata di primavera in Faggeta, un’escursione naturalistica per ammirare i colori di questo straordinario bosco.

“Un ricco programma di eventi renderà ancora più colorata questa primavera. – commentano con soddisfazione dall’amministratore comunale il Sindaco Roberto Camilli, l’assessore al turismo Rachele Chiani ed il consigliere Fausto Bassanelli- Tutto ciò è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione fra il Comune, la S.A.M., i cittadini e le importanti associazioni che operano sul nostro territorio. Una sinergia vincente che ci consente di programmare bellissime iniziative e offrire esperienze diverse sia per i cittadini che per i turisti. Una cooperazione – concludono – che favorisce la conoscenza del nostro territorio e la costante promozione turistica”.

Info e prenotazione obbligatoria 378 303 3319, ufficioturistico@comune.sorianonelcimino.vt.it

Comune Soriano nel Cimino