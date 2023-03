NewTuscia – ORTE – Nella giornata di ieri, i militari della Stazione di Orte ha deferito in stato di arresto ai sensi dell’art. 386 c.p. per evasione un 47enne di nazionalità italiana in quanto, già sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito di un controllo di polizia non era stato trovato presso il domicilio.

Vi rincasava in un secondo momento a bordo della propria autovettura e, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso quattro grammi di sostanza stupefacente di cocaina.

Informata prontamente la competente Autorità Giudiziaria, questa disponeva l’aggravamento della misura cautelare in atto. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere dai carabinieri della Stazione.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva

Il presente comunicato viene inoltrato su autorizzazione della Procura della Repubblica di Viterbo, dato l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.