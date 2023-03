Le strategie per la tutela delle acque e le misure per combattere la siccità . Tutela e difesa del territorio per la reale valorizzazione turistica della Tuscia

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nella puntata di Fatti e Commenti di questa settimana in onda sulle frequenze con.77 del digitale terrestre con la regia di Marco Nicoletti e visibile su www.teleorte.it abbiamo avuto ospiti in studio con Gaetano Alaimo Famiano CRUCIANELLI Presidente del Bio Distretto della Via Amerina e delle Forre e Vanessa LOSURDO Responsabile del Settore Turismo del Biodistretto .

L’ intervista si e‘ articolata sul fermo no al deposito scorie radioattive paventato nella Tuscia, alla contrarietà‘ alla trasformazione di una cava in discarica di rifiuti nel territorio di Civita Castellana ed alla contrarietà all’espianto degli ulivi nella Tuscia. Abbiamo illustrato le strategie per la tutela delle acque e le misure per combattere la siccità . Con la dott.ssa Vanessa Losurdo abbiamo approfondito la tutele e difesa del territorio orientata alla reale valorizzazione turistica della Tuscia, con il coordinamento e la creazione di un‘agenda sulla programmazione degli eventi culturali turistici

Vanessa Losurdo responsabile Turismo del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, intervistata insieme al presidente Famiano Crucianelli.

Questo il link dell‘intervista https://youtu.be/gx9TXSYrYaM

Martedì 7 marzo il Biodistretto della Via Amerina delle Forre ha condotto un presidio in Piazza Concetti 3, Viterbo davanti alla sede dell’area decentrata dell’assessorato all’agricoltura Lazio Nord della Regone Lazio contro l’espianto degli ulivi e la monocoltura del nocciolo.

Queste le motivazioni della manifestazione. Distruggere intere piantagioni di ulivi è una scelta scellerata. E’ una moderna forma di saccheggio guidata dalla logica predatoria del „tutto e subito“. Una logica che ignora il patrimonio naturale ed economico che gli ulivi rappresentano per la nostra terra.L’ulivo è un esempio di tante virtù : biodiversità, assorbimento di CO2, risorsa economica e paesaggio.

Espiantare gli ulivi per favorire la monocultura è un errore due volte. Perché perdiamo una risorsa preziosa. Perché con la monocultura e la chimica di sintesi distruggiamo la fertilità del suolo, compromettiamo la bellezza del paesaggio e consumiamo acqua, tanta acqua.

Chi parla di sostenibilità, di ecologia, di rispetto dell’ambiente, di contrasto climatico ed è complice attivo o silenzioso della strage degli ulivi imbroglia se stesso, imbroglia la gente e tradisce le future generazioni.

Il Biodistretto: „Abbiamo bussato più e più volte alle porte di quanti sono stati e sono responsabili nelle istituzioni, perché si cambi una normativa che apre le porte alla monocultura della nocciola e cancella gli ulivi nelle nostre campagne. Nessuno ha risposto.“

Nel corso della nostra intervista sul problema della siccità e della qualità delle acque il presidente Crucianelli ha fatto riferimento alla conferenza stampa Acqua Bene Essenziale svoltasi il 30 giugno 2022, presso il Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia, nel cui ambito il presidente del Biodistretto aveva formulato una proposta articolata insette punti, utile ad affrontare quella che è ormai una emergenza permanente e che richiede misure strutturali.

Il problema acqua è complesso e coinvolge diverse attività umane, ma in questo incontro noi vogliamo sottolineare in primo luogo il ruolo dell’agricoltura, dove vengono utilizzati i 2/3 del patrimonio idrico, quasi il 70% . Intervenire sul sistema di produzione agricolo è quindi essenziale :

o1 Ridurre lo spreco attraverso l’uso di una irrigazione intelligente. Di ciò si parla da sempre, ma è ormai un investimento non più rinviabile. E’ evidente che la prima logica e ovvia misura per una irrigazione intelligente è quella di non espandere ulteriormente i noccioleti in zone non vocate

2 Estendere, cosa fondamentale, l’agricoltura biologica. I terreni ricchi di materia organica funzionano come spugne, trattengono l’acqua, così come i terreni inerbiti riducono l’evaporazione. Inoltre con il biologico ne avrebbe gran beneficio la qualità delle nostre acque. Il territorio del Biodistretto ha un buon livello di biologico, non siamo distanti dal famoso 25% europeo, se portassimo i noccioleti dall’attuale 10% al 25% faremmo un vero salto di qualità. E l’obiettivo di avere il 50% di SAU, (superficie agricola utile) nello spazio di pochi anni non sarebbe più un sogno. Utilizzare tutte le tecniche agronomiche per difendere e curare l’umidità del suolo.

3 Recupero alla potabilità delle acque del lago di Vico. Il che vuol dire mutazione del sistema di produzione dei noccioleti che assediano il lago di Vico e quindi recupero della qualità delle acque

4 Controllo sul prelievo delle acque e monitoraggio dell’uso dell’acqua nelle campagne. I contatori previsti dalla legge non sono mai stati messi. E’ una inadempienza istituzionale, un lusso che non possiamo più permetterci.

5 Trasformare tutte le cave possibili in piccoli laghi, nella sostanza trasformare una ferita, un’offesa che è stata fatta al territorio in una virtù. Realizzare, nella sostanza, invasi per recuperare l’acqua piovana che diversamente andrebbe dispersa .

6 Depurare le acque reflue è un imperativo non più rinviabile, non solo evitare le sanzioni europee e la vergogna di fogne a cielo aperto. Avere depuratori moderni vorrebbe dire: uso irriguo delle acque chiare, compost dalle acque grigie e biogas dalle acque nere. Trasformare le acque reflue in una risorsa è possibile, così come è fondamentale l’efficienza di una rete idrica che disperde il 50% dell’acqua.

7 Infine la madre di tutte le battaglie, ovvero l’educazione all’uso e al risparmio dell’acqua. L’educazione dei cittadini al risparmio idrico, come al risparmio energetico non è solo un dovere civico, ma anche una grande opportunità di risparmio economico, un investimento sul futuro.

La proposta operativa del presidente Crucianelli a conclusione della conferenza stampa : “Chiediamo alla regione Lazio di costruire insieme al Biodistretto un progetto, una task force per realizzare nel territorio una sperimentazione sull’uso, sulla tutela e sul recupero di quel bene assoluto che è l’acqua. In questo progetto sarebbe di grande significato anche il coinvolgimento e il protagonismo degli altri due Biodistretti del viterbese quello del lago di Bolsena e quello maremma etrusco e monti della Tolfa.Infine vorrei sottolineare che la povertà dell’acqua evoca un altro grande problema, ovvero l’energia e in particolare la rinnovabile idroelettrica.

Questa difficoltà ulteriore deve spingerci – se vogliamo contrastare le cause del “cambiamento climatico” a fare non un passo indietro verso le energie fossili, ma tre passi avanti verso le rinnovabili, in particolare verso le comunità energetiche che è una delle nostre missioni.”

Il presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, ha così concluso il suo intervento: “Vi sono diversi capitoli di spesa da dove recuperare le risorse necessarie per questo progetto sul ciclo delle acque: dal PNrr, al piano idrico nazionale, dalla Politica Agricola Comunitaria europea, alle leggi di bilancio. Ad ognuno dei sette punti richiamati corrispondono risorse finanziarie, parliamo di diversi miliardi di euro, tante risorse, ma ancora insufficienti per affrontare questo che sempre più è il Problema dei Problemi. E’comunque importante che queste risorse non siano disperse in mille rivoli, che abbiano al centro progetti territoriali e che siano un primo passo nella giusta direzione.”