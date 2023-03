NewTuscia – TUSCANIA – Seconda trasferta di fila per la Maury’s Com Cavi Tuscania che domenica alle 16 affronterà Wow Green House Aversa nell’incontro valido per la dodicesima giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca, penultima della regular season.

I campani vengono da tre sconfitte consecutive (Lecce 3/1, Palmi 0/3 e Sorrento 3/1) e sono alla ricerca di punti play-off. Occupano l’ottavo posto in classifica con 33 punti, solo quattro in più di Sorrento.

Nel girone di ritorno hanno ottenuto quattro vittorie con squadre di bassa classifica e hanno costretto Ortona ai vantaggi.

All’andata finì 3/0 per Tuscania con Samuel Onwuelo top scorer del match con 15 punti messi a segno.

“La partita che affronteremo domenica sarà molto difficile e impegnativa -ammette Samuele Licitra, banda bianco azzurra. Noi come al solito cercheremo di dare il massimo in campo, e anche Aversa lotterà con le unghie e con i denti per prendere i tre punti. Dovremo prestare particolare attenzione all’opposto Argenta e alle due bande, Iannaccone e Gasparini”.

Possibile formazione iniziale dei padroni di casa: Pistolesi al palleggio con Argenta opposto, Gasparini e Iannaccone laterali, Marra e Diana al centro, Fortunato libero.

A dirigere l’incontro i signori Stefano Chiriatti e Matteo Talento.

Si gioca al Palajacazzi di Aversa. Fischio di inizio ore 16. Diretta YouTube Legavolley