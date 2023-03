NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Missione compiuta per l’Ecosantagata Civita Castellana. Nella 21esima giornata del campionato di serie B i rossoblù battono 3-0 al Palasmargiassi l’Anderlini Modena e si guadagnano un’altra settimana da primi in classifica del girone F.

Formazione tipo per mister Beltrame, con capitan Buzzelli opposto, Cordano alzatore, Genna e Della Rosa schiacciatori, Simoni e Consalvo centrali con Andreini libero.

La partita si apre con l’Ecosantagata in vantaggio, ma, come aveva già preannunciato Beltrame alla vigilia della partita, l’Anderlini gioca a testa alta, senza farsi condizionare dal punteggio. Questo fa sì che i modenesi non cedano mai di schianto e così Buzzelli e compagni sono costretti a spingere sempre a tutta. 25-20 è il punteggio con cui l’Ecosantagata chiude il set.

Secondo set che prosegue sullo stesso andamento del precedente: Ecosantagata in vantaggio e Anderlini che non rinuncia a giocare con coraggio e personalità. Ma la differenza di valori in campo viene fuori inesorabile nel finale. C’è spazio anche per Gemma e Bazzaro, che giocano con efficacia alcuni punti. 25-19 per i padroni di casa e si va al nuovo cambio di campo.

Il terzo game è controllato più agevolmente dall’Ecosantagata, che prende subito il largo con un vantaggio tale da gestire anche il tentativo di recupero di Modena. Col risultato ormai in ghiaccio, coach Beltrame manda in campo Antonini e Petri, poi Rus e negli ultimi punti anche Moroni.

Con un altro 25-19 l’Ecosantagata chiude la partita sul punteggio di 3-0 e saluta il pubblico del Palasmargiassi dall’alto dei suoi 55 punti.

Ecosantagata Civita Castellana – Anderlini Modena 3-0 (25-20; 25-19; 25-19)

Ecosantagata Civita Castellana