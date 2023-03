NewTuscia – ROMA – “Sarò anche io in piazza Santi Apostoli domani pomeriggio, per chiedere con forza una legge che fin dalla nascita riconosca i diritti delle bambine e dei bambini nati nelle coppie omogenitoriali. E dire ai sindaci che abbiamo bisogno del loro impegno e del loro coraggio, per poter consentire alle famiglie arcobaleno di iscrivere e trascrivere i propri figli e le proprie figlie.

Hanno ragione gli organizzatori della manifestazione: l’accanimento del governo è crudele soprattutto nei confronti di bambine e bambini. I diritti non possono attendere”.

Così in una nota la consigliera regionale della Lista Civica D’Amato Presidente, Marta Bonafoni.