NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Nella mattinata di venerdì 24 marzo, nell’ambito del progetto promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri “Contributo alla formazione della cultura della legalità”, 80 alunni di tutte le classi dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Montalto di Castro “A. Farnese” hanno incontrato i Carabinieri della Compagnia di Tuscania e del NAS di Viterbo, ascoltando con vivo interesse le tematiche affrontate, a partire dalla descrizione dei compiti e delle prerogative dei Reparti che rappresentano l’Arma sul territorio e di quelli dei Reparti di specialità, in particolare del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità.

I Carabinieri hanno sviluppato il concetto di legalità, di collaborazione tra i cittadini e le Istituzioni, quale fondamento di una società civile. I giovani sono stati sensibilizzati sulla necessità di “vivere la legalità”, praticando il rispetto in tutte le sue forme: nei confronti delle persone, delle cose, dell’ambiente, coltivando fiducia verso le Istituzioni, poste a baluardo della difesa dei diritti e della dignità di ogni uomo.

Inoltre i ragazzi sono stati sensibilizzati a riconoscere ed a combattere i comportamenti devianti, quali l’abuso di sostanze alcoliche, l’uso di sostanze stupefacenti, la violenza in genere, il razzismo, l’omofobia e ad un uso consapevole dei social network.

L’incontro è stato importante occasione per i Carabinieri per una maggiore diffusione della cultura della prevenzione delle truffe in danno di persone anziane, invitando i giovani a mettere in guardia i loro nonni ed in generale parenti anziani da questo subdolo reato, commesso da persone senza scrupoli che colpiscono gli anziani con l’inganno dei loro affetti più cari.

I colleghi del Nas hanno poi proseguito sulle tematiche della sicurezza alimentare e delle corrette prassi da mettere in atto, quali futuri operatori del settore, negli esercizi di produzione/distribuzione/consumo di alimenti.

Gli alunni hanno espresso le loro curiosità, ponendo domande sulle frodi alimentari, sul doping e sulla contraffazione.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo ed interesse da parte dell’Istituto Scolastico, è destinata a rinnovarsi, al fine di favorire sempre più l’avvicinamento dei giovani alle Istituzioni.