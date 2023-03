NewTuscia – CAPODIMONTE – E’ stata sottoscritta oggi al Comune di Capodimonte la carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla. Ad apporre la firma sull’importante documento il Sindaco Mario Fanelli e il Presidente Provinciale della Sezione Aism di Viterbo Vito Di Noto.

Alla sottoscrizione del documento erano presenti il volontario e referente della “Capillarità della Provincia di Viterbo” della sezione Aism di Viterbo Giovanni Maria Scopelliti, Arch. Gianluca Bono volontario Aism ed esperto sul tema dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche e il vicesindaco di Capodimonte Marco Sbocchia. Con l’odierna sottoscrizione, andiamo ad aggiungere un altro importante tassello al “Progetto di Capillarità della provincia di Viterbo”.

Dopo la firma del Presidente della Provincia, della direttrice della Asl di Viterbo e dei Sindaci capofila dei distretti socio/sanitari Viterbo, Nepi, Vetralla, Montefiascone e Tarquinia e vari altri comuni si aggiunge oggi quella del primo cittadino di Capodimonte.

Oggi con la firma della Carta dei Diritti a Capodimonte, abbiamo dato vita oltre che al progetto di capillarità rivolta ai Comuni della provincia di Viterbo, anche ad altri progetti a favore delle persone coinvolte nella Sclerosi Multipla e nella disabilità, quali l’accessibilità agli spazi comunali attigui al Lago di Bolsena e alla fruizione sia delle spiagge sia delle acque del lago.

Se parliamo di co-progettazione e integrazione socio-sanitaria per le persone coinvolte nella sclerosi multipla e nella disabilità non possiamo dimenticare l’importanza di ogni stakeholder coinvolto nel percorso, perché siamo certi che solo coinvolgendo tutti, potremo costruire una rete per arrivare domani, ad avere un mondo libero dalla sclerosi multipla, con una qualità di vita migliore per tutte quelle persone coinvolte in questa grave patologia neuro degenerativa.