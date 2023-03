NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sabato 1° aprile alle ore 21.00 il Museo della Città Civico e Diocesano di Acquapendente, ospiterà una visita teatralizzata curata dalla partnership organizzata Comune di Acquapendente, Sistema Museale lago di Bolsena, Cooperativa l’Ape Regina, Compagnia Retropalco.

Dal titolo “La donna nell’arte: immagini e vita” vedrà testi e adattamento di Orlando e Silvia Araceli (fotografia) la quale assieme a Giuliano Baglioni e Miko Manganello curerà anche l’adattamento artistico. Protagonisti oltre alla stessa Silvia, Alessandra Di Giallorenzo, Claudio Olmi, Gilda Monelli, Katia Paiccini, Massimiliano Temperini, Matilde Ronca, Rachele Venturelli, Sara Zannoni, Valeriano Brozzoli. “I partecipanti” sottolinea il Direttore del Museo Dottor Andrea Alessi, “ Verranno guidati in un’esperienza artistica multisensoriale al centro della quale c’è la figura della donna, come artista, musa ispiratrice e protagonista di ogni quadro. Emozioni, momenti di vita, drammi e travolgenti passioni, saranno raccontate da 6 donne che vestiranno i panni di grandi protagoniste dell’arte”. Oggetti di scena per l’occasione messi in mostra dal Corteo Storico e Sbandieratori Madonna del Fiore (info e prenotazioni 3888568841).