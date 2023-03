NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il campionato di serie B maschile di pallavolo arriva alla 21esima giornata, sestultima della regular season. L’Ecosantagata Civita Castellana, capolista del girone F, si prepara ad accogliere domani pomeriggio alle 17 al Palasmargiassi la Moma Anderlini Modena, nella gara che segna l’inizio della volata per un posto ai playoff.

La Moma Modena è al penultimo posto in classifica, con 9 punti, e in queste ultime partite di campionato deve giocarsi il tutto per tutto per tornare in corsa per la salvezza, a cui potrebbe ancora arrivare con un recupero miracoloso. Intanto la settimana scorsa ha rilanciato le sue quotazioni, rifilando un secco 3-0 al Grosseto.

Dal canto suo, l’Ecosantagata non può permettersi di fare regali a nessuno. I civitonici comandano la classifica con 52 punti, 3 in più dell’Arno, mentre la Lupi Santa Croce, che occupa il terzo posto e quindi è momentaneamente fuori dalla zona playoff, è staccata di 6 lunghezze. Ancora troppo poche per rilassarsi.

“Fino a quando non ci saranno certezze matematiche, noi dobbiamo continuare a spingere al massimo – ammonisce coach Stefano Beltrame -. A maggior ragione in questo momento, in cui basta sbagliare una partita per riaprire la classifica”.

Beltrame spende commenti molto positivi sulla Moma. La definisce “una squadra molto giovane che sta facendo un grande percorso di crescita tecnico e tattico”. Il mister, infatti, spiega che “dall’analisi video delle loro partite, si vede chiaramente che c’è stato un miglioramento netto nel corso della stagione. Gli mancano i risultati, ma devo fare i complimenti alla società e agli allenatori della Moma perché hanno fatto un ottimo lavoro sui ragazzi”.

E quindi la conclusione è scontata. “Non vanno sottovalutati per niente – dice Beltrame -. Giocano con un ritmo costante e ti castigano subito nel momento in cui tu cali il rendimento. Inoltre vengono a Civita Castellana senza avere niente da perdere, a differenza nostra”.

L’Ecosantagata si presenta alla partita con tutti i giocatori disponibili ad eccezione dell’influenzato Mezzanotte. L’obiettivo di Beltrame è “arrivare a una situazione favorevole che permetta di sperimentare rotazioni diverse e dare spazio a tutti i giocatori, ma come ho già detto non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno”.

Ecosantagata Civita Castellana