NewTuscia – MONTEFIASCONE – In contemporanea con i lavori alla location montefiasconese che ospiterà programmi tematici il progetto Locanda Infanzia vincitore del bando Comincio da zero – servizi educativi e di cura per la prima infanzia, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile approderà martedì 28 marzo sul colle.

Spetterà alla Dottoressa Silvia Trapè (ore 09.30-11.00 famigli con piccoli da 0 a 2 anni e 11.00-12.30 da 3 a 6 anni) proporre schemi per un futuro come polo educativo per la fascia 0-6, come spazio di ricerca e formazione aperto a genitori, insegnanti e operatori culturali e come centro per il rafforzamento della comunità educante Le attività si svolgeranno nei distretti territoriali VT1, VT2 E VT3.

La locanda avrà sede in un casale di circa 3.000 mq a Montefiascone, sede e fulcro del progetto, coinvolgendo anche i comuni di Viterbo, Tarquinia. La rete di partner proponenti si è costituita e implementata per la condivisione di una vision improntata a uguaglianza delle opportunità , convivenza, inclusione e solidarietà sociale e soprattutto alla costruzione di una rete sociale radicata, competente e orientata allo sviluppo culturale ed economico del territorio, in cui è fondamentale ravvivare, di pari passo, la responsabilità degli individui e il protagonismo delle comunità. In questo quadro – e nella cornice delineata dal bando “Comincio da zero” – si innestano tanto le attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative portate avanti dal Consorzio Parsifal e dalla Cooperativa Alicenova, quanto quelle di osservazione e ricerca sullo sviluppo e sul mondo relazionale del bambino nei primi anni di vita e di formazione di operatori della prima infanzia del Centro Nascita Montessori. Il quadro di competenze che la rete di partner proponenti è in grado di esprimere si arricchisce con le attività di educazione alla visione di Casa dello Spettatore finalizzate a promuovere il ruolo sociale ed educativo rivestito dalle attività di promozione culturale, e in particolare da quella teatrale (cfr. L. 107/2015).