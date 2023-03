Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Sabato 25 marzo si terrà presso la Sala Conferenze del Papazzo Vescovile la presentazione del libro „Pittura e scultura nel Patrimonium Tusciae al tempo di Piermatteo d’Amelia“ a cura di Sara Cavatorti, edito da Patrimonio di San Pietro in Tuscia e Ente Ottava Medievale di Orte.

Interverrano all‘evento, oltre alla curatrice del testo, Sara Cavatorti, S.E. Mons. Marco Salvi, Vescovo di Civita Castellana, la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Viterbo e dell’Etruria Meridionale e il prof. Corrado Fratini dell‘Universita‘ degli Studi di Perugia.

Il testo oggetto della presentazione di Orte sviluppa i contenuti della XVIII GIORNATA DI STUDIO PER LA STORIA DELLA TUSCIA, promossa nel febbraio del 2016 dal Centro Studi del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, per iniziativa del Museo d’Arte Sacra di Orte e con il patrocinio dell’Ente Ottava medievale, della Diocesi di Civita Castellana e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

In coincidenza con memoria della Festa dell’Annunciazione di Maria, risalta in modomparticolare la bellezza incomparabile del dipinto di Piermatteo D’Amelia, oggi conservato a Boston, presso il museo “Isabella Stewart Gardner” e proveniente dal Convento dell’Annunziata ad Amelia, per cui era stata commissionata.

Piermatteo d’Amelia, Annunciazione, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, già nel Convento dell’Annunziata ad Amelia

La giornata di Studio del 2016 fu dedicata al pittore umbro e all’approfondimento del tema “Pittura e scultura nel Patrimonium Tusciae al tempo di Piermatteo d’Amelia” allestita a cura di Lorenzo Principi, con la collaborazione di Sara Cavatorti.