Durante la puntata scopriremo che tra le antiche case, le botteghe locali, i monumenti storici e le piccole vie che caratterizzano il borgo antico non è difficile restare incantati dai suoi scorci suggestivi. Ciò che attrae i visitatori a Lugnano in Teverina non sono solo le sue architetture o monumenti, bensì la sua tipica atmosfera e la possibilità di trascorrere momenti di relax totale passeggiando per le sue antiche vie ricche di angoli suggestivi da scoprire.



Il programma, in onda dalle 11 alle 12.30 sul canale 264 del digitale terrestre, si può seguire anche in Streaming online/app.