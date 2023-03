NewTuscia – VITERBO – Pochi giorni dopo aver concluso la fase di qualificazione è già tempo di tornare in campo per la Domus Mulieris che, in questo sabato pomeriggio, sarà impegnata in gara1 dei quarti di finale playoff nel campionato di serie B di basket.

L’ottavo posto con cui hanno terminato il girone ha “regalato” alle gialloblù il peggiore degli accoppiamenti possibili, vale a dire la sfida contro Basket Roma che ha letteralmente dominato la stagione con un percorso netto di 20 vittorie in altrettanti match. Il ruolino di marcia delle romane la dice lunga sulla qualità dell’organico di coach Bongiorno che si trova a dirigere un gruppo profondissimo per talento e atletismo, con centimetri in abbondanza in ogni ruolo, composto da ragazze che, nella scorsa stagione, hanno saputo conquistare ben due titoli italiani giovanili e che sono ovviamente protagoniste anche con la maglia delle nazionali.

Basta pensare, a tal proposito, che al recente raduno della rappresentativa under 18 dell’Italia erano state convocate Aghilarre, Benini, Cedolini, Fantini e Lucantoni, tutte protagoniste assolute con la maglia del Basket Roma anche nella stagione di serie B in cui la squadra capitolina ha vinto le sue partite con uno scarto medio di quasi 30 punti per partita.

Anche i due precedenti contro la Domus Mulieris si sono conclusi con due nette affermazioni delle romane, anche se al PalaMalè le ragazze di Carlo Scaramuccia sono riuscite a contenere il divario nella seconda metà gara cedendo con un più che onorevole 45-69. Per questa gara il tecnico viterbese non potrà contare su Nobili, out già da un paio di settimane, e rischia di dover fare a meno anche di Gionchilie che è rimasta ai box per tutta la settimana.

“Non c’è bisogno di dire che le nostre avversarie hanno tutti i favori del pronostico – commenta coach Scaramuccia – perché hanno dimostrato dall’inizio dell’anno di essere la squadra più forte di tutte. Noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo primario della stagione, vale a dire la qualificazione ai playoff, e cercheremo di dare il massimo per rendere la vita difficile al Basket Roma, senza alcuna pressione ma con l’entusiasmo di chi non ha nulla da perdere”.

Palla a due alle ore 16 e arbitraggio che sarà affidato a Francesco Rosato di Roma e Nicholas Ascani di Ladispoli (RM).