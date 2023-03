NewTuscia – TERNI – Confartigianato Terni ritiene particolarmente grave che al verificarsi di un problema fiscale comunale, che, a quanto risulta, sarebbe generalizzato e in grado di impattare negativamente sugli equilibri economici dei pubblici esercizi e delle imprese dell’artigianato alimentare in modo tale da determinare ulteriori chiusure di attività, l’amministrazione comunale non abbia immediatamente attivato un tavolo di concertazione.

Ancora una volta ci troviamo a dover chiedere attenzione e cautela nei rapporti con il tessuto economico cittadino.

In ogni caso, prima di dare indicazioni di sorta sul merito delle cartelle per quanto riguarda imposte e sanzioni riteniamo urgente affrontare con l’Assessore competente i termini effettivi del problema che si è verificato al fine di dare poter indicazioni certe agli associati per la difesa delle proprie ragioni.

Per questi motivi Confartigianato Terni ha già richiesto all’Amministrazione Comunale l’apertura immediata di un tavolo con le associazioni di categoria.