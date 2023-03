Il provvedimento necessario per manutenzione straordinaria armamento ferroviario linea Cesano-Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Divieto di transito in strada Sasso San Pellegrino, in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario-stradale, dalle ore 22 di stasera 23 marzo alle ore 5 di domani 24 marzo. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del settore lavori pubblici (n. 153 del 21-3-2023) su richiesta della ditta che eseguirà l’intervento, si rende necessario per consentire lavori di manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario della linea Cesano-Viterbo. L’intervento verrà realizzato in orario notturno.