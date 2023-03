NewTuscia – VASANELLO – Vasanello si appresta a vivere un’altra giornata storica. Dopo il taglio del nastro con la riapertura della biblioteca comunale e i successi del festival dark side, a brevissimo ce ne sarà un altro, quello del cinema teatro Albertone Nazionale.

Dopo tanti anni di difficoltà di uno dei beni pubblici più importanti dell paese , l’edificio di Via S .Maria sarà riconsegnato ai Vasanellesi e non solo, venerdì 24 Marzo.

Un grande evento. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Vasanello Igino Vestri che aggiunge: “Sarà una giornata storica sia per il paese che per l’amministrazione comunale. Un altro obiettivo raggiunto per noi e per la struttura simbolo della cultura cinematografica e teatrale a Vasanello , il teatro avrà finalmente un palcoscenico allargato che consentirà ogni tipo di rappresentazione teatrale e per la prima volta, prosegue il Sindaco, grazie all’impegno del Comune sarà dotato di una piattaforma elevatrice che consentira ‘ l’accesso al palco agli attori diversamente abili .