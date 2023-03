Progetto Concorso promosso dalla Polizia di Stato nelle scuole secondarie

NEWTUSCIAUMBRIA – NARNI – Torna la campagna promossa dalla Polizia di Stato nelle scuole, “PretenDiamo Legalità”, incontri con gli alunni delle scuole secondarie. Giunta alla VI edizione, del Progetto Concorso “ PretenDiamo Legalità ” per l’anno scolastico 2022/2023, l’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Il personale specializzato dell’Ufficio Minori e vittime vulnerabili ha incontrato gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Fanciulli” di Arrone, presso i due plessi di Arrone (6 classi) e di Ferentillo (4 classi), per un totale di 151 alunni ed ha portato i ragazzi e le ragazze a riflettere sull’importanza della legalità e del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni che passa, necessariamente, attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini, ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale, illustrando loro specifiche tematiche educative che vanno ad integrare l’apprendimento e le competenze, nell’ottica di un insegnamento trasversale e multidisciplinare. sono stati affrontati temi come il bullismo e il cyberbullismo, i rischi connessi alla navigazione in internet, l’evoluzione del significato di amicizia nell’era dei social network e di internet, le devianze giovanili e i comportamenti trasgressivi e illeciti posti in essere dai giovani.