NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Sarà una giornata particolarmente calda, almeno dal punto di vista rugbistico, quella che vedrà impegnato il Rugby Civitavecchia nel MatchDay in programma domenica 26 marzo al Moretti Della Marta!

Coach Tronca lancia un messaggio: ” Il nostro è un gruppo, nonostante tutto , che sta crescendo, ci auguriamo di recuperare in fretta quel gap che ci contraddistingue negativamente per entrare completamente in condizione, ora però testa bassa e andare avanti lavorando tutti insieme sulla stessa strada.”

Sembra anche a livello mentale un messaggio chiaro che la squadra ha ricevuto dal Coach e dal suo staff tecnico, bisogna spingere ad ogni allenamento. La cosa importante è cercare di avere un atteggiamento che parte dalla testa e che deve essere sempre alimentata dalla voglia e dal desiderio di avere intensità e fisicità, dunque, deve essere una cosa che mentalmente deve essere sempre stimolata.

Partita dal grande impatto emotivo e fondamentale quella del Rugby Civitavecchia vs Avezzano Rugby, insieme a quella che si giocheranno sui campi delle squadre per la conquista della salvezza diretta o i play-out vedi: il Napoli Afragola , l’Arvalia Villa Pamphili, Rugby Perugia, Primavera Rugby.

Come mostra la classifica l’equilibrio è tantissimo, ogni squadra può vincere e perdere con chiunque a parte le prime del campionato e questo significa che il girone è equilibrato, si vede anche dal fatto che la classifica dei play-out è molto corta, le squadre sono migliorate molto e il campionato è molto bello anche per questo, non c’è un risultato che è scontato.

Sono tutte squadre racchiuse in uno scarto di appena 14 punti dall’ultima alla quint’ultima in classifica della serie A del girone 3 di Rugby.

Scenderanno in campo quindi giocatori della Serie A maschile di Rugby girone 3 agguerriti e pronti a lottare fino all’ultimo minuto per avere la vittoria.

Sicuramente sarà una partita impegnativa perché al di là della classifica, l’Avezzano è una squadra che è costruita per andare avanti e cerca di arrivare il più lontano possibile. È una squadra molto fisica e la si dovrà affrontare nel modo migliore dal primo secondo per 80 minuti ed oltre se ci sarà anche il tempo di recupero, perché come abbiamo visto all’andata, la partita ha lasciato al Civitavecchia l’amaro in bocca perché non è riuscito a portare a casa punti.

Ma torniamo a noi ed al CRC che vedrà di fronte gli abruzzesi, squadra che vanta una tradizione di talenti forti e interessanti.

Il Rugby Civitavecchia, dal canto suo, scenderà in campo amico con famelica voglia di conquistare la palla ovale e giocarsi la partita al meglio delle sue possibilità.

Una sfida che era stata vissuta, nel girone di andata, con molta emozione da parte dal Civitavecchia e sarà sicuramente interessante ritrovare in campo e vedere con che attitudine giocheranno i biancorossi, avendo nel frattempo maturato l’esperienza di gioco con risultati in crescita.

Ci sono tutti i presupposti per quella che si annuncia una partita bella e combattuta fino all’ultimo istante di gioco.

Coach Tronca: “Carattere e lucidità per vincere una partita tosta!!!”